«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения
«Интер Майами» нанес один удар в створ в проигранном финале Кубка лиг.
Команда тренера Хавьера Маскерано проиграла «Сиэтлу» (0:3) в финальном матче Кубка лиг.
Футболисты «Интер Майами» выполнили 11 ударов в сторону ворот, из которых один пришелся в створ ворот. Его нанес Лионель Месси.
Игроки «Сиэтла» также 11 раз пробили в сторону ворот, створ ворот достигли шесть ударов.
Добавим, что «Интер Майами» владел мячом 62% времени, «Сиэтл» – 38%. Ожидаемые голы – 2,7 против 1,5 в пользу «Сиэтла».
Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МЛС
