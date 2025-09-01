«Интер Майами» 1 раз пробил в створ в финале против «Сиэтла» – это сделал Месси. «Саундерс» нанесли 6 ударов в створ при 38% владения

«Интер Майами» нанес один удар в створ в проигранном финале Кубка лиг.

Команда тренера Хавьера Маскерано проиграла «Сиэтлу » (0:3) в финальном матче Кубка лиг.

Футболисты «Интер Майами » выполнили 11 ударов в сторону ворот, из которых один пришелся в створ ворот. Его нанес Лионель Месси .

Игроки «Сиэтла» также 11 раз пробили в сторону ворот, створ ворот достигли шесть ударов.

Добавим, что «Интер Майами» владел мячом 62% времени, «Сиэтл» – 38%. Ожидаемые голы – 2,7 против 1,5 в пользу «Сиэтла».