Президент «Урала»: «У Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ. Если нет, зачем мы меняли тренера? У Василия большое будущее, он на долгие годы может принести нам пользу»

Президент «Урала»: у Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ.

Президент «Урала » Григорий Иванов высказался о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого на пост главного тренера и обозначил задачу екатеринбургской команды.

«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу».

У него задача напрямую выйти в РПЛ , если нет, зачем тогда мы меняли тренера? У Березуцкого большое будущее, он перспективный тренер», – сказал Иванов.

Березуцкий , ранее работавший в тренерских штабах «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», заменил в «Урале» Мирослава Ромащенко . Команда занимает второе мест в таблице Pari Первой лиги, имея 41 балл после 21 матча.