Президент «Урала»: «У Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ. Если нет, зачем мы меняли тренера? У Василия большое будущее, он на долгие годы может принести нам пользу»
Президент «Урала»: у Березуцкого задача напрямую выйти в РПЛ.
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о назначении бывшего защитника ЦСКА и сборной России Василия Березуцкого на пост главного тренера и обозначил задачу екатеринбургской команды.
«Считаем Березуцкого сильным специалистом. Молодой тренер, который на долгие годы может принести пользу «Уралу».
У него задача напрямую выйти в РПЛ, если нет, зачем тогда мы меняли тренера? У Березуцкого большое будущее, он перспективный тренер», – сказал Иванов.
Березуцкий, ранее работавший в тренерских штабах «Витесса», «Краснодара», ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа», заменил в «Урале» Мирослава Ромащенко. Команда занимает второе мест в таблице Pari Первой лиги, имея 41 балл после 21 матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
