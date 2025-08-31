«Ливерпуль» – «Арсенал». Экитике, Виртц, Салах, Дьокереш, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» играет с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Игра проходит на стадионе «Энфилд». Обе команды начали сезон АПЛ с двух побед.
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Мак Аллистер, Мамардашвили, Кьеза, Робертсон, Брэдли, Эллиот, Гомес, Эндо, Нгумоа
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мерино, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Эдегор, Andre Ryan Harriman-Annous, Аррисабалага, Доуман, Льюис-Скелли, Нванери, Эзе, Троссард, Салиба
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ