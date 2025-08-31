  • Спортс
  «Ливерпуль» – «Арсенал». Экитике, Виртц, Салах, Дьокереш, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция
Live
99

«Ливерпуль» – «Арсенал». Экитике, Виртц, Салах, Дьокереш, Мадуэке и Райс играют. Онлайн-трансляция

«Ливерпуль» играет с «Арсеналом» в 3-м туре АПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Игра проходит на стадионе «Энфилд». Обе команды начали сезон АПЛ с двух побед. 

Премьер-лига. 3 тур
31 августа 15:30, Энфилд
Ливерпуль
Второй тайм
0 - 0
0′
Арсенал
Мак Аллистер   Джонс
61’
2тайм
Перерыв
Гравенберх
29’
5’
Салиба   Москера
Ливерпуль
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Собослаи, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Гакпо, Салах, Экитике
Запасные: Мак Аллистер, Мамардашвили, Кьеза, Робертсон, Брэдли, Эллиот, Гомес, Эндо, Нгумоа
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мерино, Мартинелли, Дьокереш, Мадуэке
Запасные: Эдегор, Andre Ryan Harriman-Annous, Аррисабалага, Доуман, Льюис-Скелли, Нванери, Эзе, Троссард, Салиба
Подробнее

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Ливерпуль» против «Арсенала». Кто победит в топ-матче АПЛ?10746 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
