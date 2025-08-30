1

Гран-при Нидерландов-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В Зандворте пройдет Гран-при Нидерландов «Формулы-1».

15-я гонка сезона-2025 состоится в воскресенье, 31 августа, начало – в 16:00 по московскому времени.

Гран-при Нидерландов

Зандворт

31 августа 2025 года

Гонка

Старторвый порядок

1. Оскар Пиастри («Макларен»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Шарль Леклер («Феррари»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

9. Карлос Сайнс («Уильямс»)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

12. Юки Цунода («Ред Булл»)

13. Габриэл Бортолето («Заубер»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

18. Эстебан Окон («Хаас»)

19. Оливер Бермэн («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
