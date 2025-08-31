«Зенит» готов рассматривать предложения по Жерсону от 50 млн евро («СЭ»)

«Зенит» готов расстаться с полузащитником Жерсоном.

По информации «Спорт-Экспресса», петербургский клуб готов расстаться с полузащитником за сумму не менее 50 млн евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что «Аль-Иттихад» ведет переговоры о подписании 28-летнего хавбека. Позднее он удалил пост, а журналист Фарез Аль-Фази уточнил , что речь идет об интересе «Аль-Насра ».