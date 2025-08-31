«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 7-го тура, ЦСКА, «Балтика» и «Локомотив» отстают на 1 очко. «Зенит» – 5-й, «Спартак» пока 6-й

Между первой и четвертой командой Мир РПЛ – лишь одно очко.

После 7-го тура чемпионата России лидирует в таблице «Краснодар ». Действующие победители турнира набрали 16 очков.

Следом идут ЦСКА , «Балтика» и «Локомотив » – у них по 15 баллов. «Зенит » занимает 5-е место с 12 очками.

У «Спартака » 11 очков, как и у «Рубина», и догнать эти клубы может «Динамо» Москва (8 на данный момент).