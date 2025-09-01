  • Спортс
Фото
9

Фийон-Майе упустил победу на City Biathlon, приветствуя зрителей на финише. Он не заметил, как его догнал Перро

Кентен Фийон-Майе упустил победу на City Biathlon, приветствуя зрителей у финиша.

На турнире в Дрездене прошел масс-старт по летнему биатлону. Француз Фийон-Майе лидировал на последнем круге, обеспечив преимущество над своим соотечественником Эриком Перро примерно в 5 секунд.

На финишном повороте Кентен притормозил и начал приветствовать трибуны, размахивая рукой. Обернувшись назад, он увидел Перро, но продолжил ехать по дистанции без сильного ускорения.

Лишь когда Перро приблизился к лидеру, Фийон-Майе включился в финишный спринт, но в итоге уступил две десятых секунды.

После гонки Перро подошел к партнеру по сборной Франции – тот, отвечая, несколько раз отмахнулся.

City Biathlon Dresden. Йоханнес Бо выиграл гонку легенд, Перро и Лие победили в масс-стартах, Фийон-Мае и Кноттен – 2-е, Фак и Тодорова – 3-и, Жанмонно – 6-я

Скриншоты: трансляция Eurovision Sport

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
