Аршавин посетил матч «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде» и показал 4 пальца
Андрей Аршавин присутствовал на игре «Ливерпуля» и «Арсенала».
Встреча 3-го тура АПЛ проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев (1:0).
Аккаунт Премьер-лиги в Х опубликовал фото Аршавина возле арены с напоминаем о покере за «Арсенал» в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде» в 2009 году.
Аршавин повторил свое празднование, показав 4 пальца и поднеся палец к губам.
Изображение: x.com/premierleague
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети АПЛ
