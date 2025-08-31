Аршавин посетил матч «Ливерпуля» и «Арсенала» на «Энфилде» и показал 4 пальца

Андрей Аршавин присутствовал на игре «Ливерпуля» и «Арсенала».

Встреча 3-го тура АПЛ проходила на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев (1:0).

Аккаунт Премьер-лиги в Х опубликовал фото Аршавина возле арены с напоминаем о покере за «Арсенал » в ворота «Ливерпуля » на «Энфилде » в 2009 году.

Аршавин повторил свое празднование, показав 4 пальца и поднеся палец к губам.

Изображение: x.com/premierleague