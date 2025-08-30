  • Спортс
  Чемпионат Англии. «МЮ» вырвал победу над «Бернли», «Челси» обыграл «Фулхэм», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ньюкасл» и «Лидс» не забили
Чемпионат Англии. «МЮ» вырвал победу над «Бернли», «Челси» обыграл «Фулхэм», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ньюкасл» и «Лидс» не забили

В АПЛ проходят матчи 3-го тура.

В субботу «Челси» победил «Фулхэм» (2:0), «Манчестер Юнайтед» на 97-й минуте вырвал победу над «Бернли» (3:2), «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (0:1), «Ньюкасл» и «Лидс» не забили голов (0:0).

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

3-й тур

Премьер-лига. 3 тур
30 августа 11:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
2 - 0
Фулхэм
Матч окончен
90’
+6’
Лукич
Сантос
90’
+3’
84’
Ивоби   Траоре
Нету   Джеймс
81’
Джордж   Сантос
81’
73’
Ивоби
Эстевао   Гиттенс
68’
67’
Кинг   Смит-Роу
67’
Сессеньон   Робинсон
60’
Кастань   Уилсон
59’
Родриго Муниз   Хименес
  Фернандес
56’
2тайм
Перерыв
  Жоао Педро
45’
+9’
Кайседо
38’
Делап   Джордж
14’
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Делап
Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Делап, Эссугу, Эстевао, Фофана, Джордж, Нету, Хато
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Кинг, Кастань, Родриго Муниз
Запасные: Сессеньон, Куэнка, Рид, Кэрни, Кинг, Лекомт, Ивоби, Кастань, Родриго Муниз
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Молинью
Вулверхэмптон
Завершен
2 - 3
Эвертон
Матч окончен
90’
+6’
Ндиай   Коулмэн
88’
Грилиш   Алькарас
  Гомеш
79’
76’
Гуйе   Ироэгбунам
76’
Бету   Барри
Хван Хи Чхан   Калайджич
76’
Уго Буэно   Меллер Вольф
75’
Андре   Гомеш
64’
Арьяс   Белльгард
64’
Тшатшуа   Фер Лопес
63’
55’
  Дьюзбери-Холл
2тайм
Перерыв
33’
  Ндиай
  Хван Хи Чхан
21’
16’
Дьюзбери-Холл
7’
  Бету
Вулверхэмптон
Жозе Са, Гомеш, Агбаду, С. Буэно, Уго Буэно, Андре, Гомес, Тшатшуа, Арьяс, Мунеци, Хван Хи Чхан
Запасные: Хван Хи Чхан, Крейчи, Андре, Доэрти, Москера, Уго Буэно, Тшатшуа, Арьяс, Джонстон
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Бету
Запасные: Оньянго, Гуйе, Ндиай, Трэверс, Грилиш, Бету, Армстронг, Диблинг, Макнил
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Завершен
3 - 2
Бернли
Матч окончен
90’
+7’
Уокер
90’
+7’
Лоран
  Бруну Фернандеш
90’
+7’
90’
+6’
Фостер
90’
+4’
Энтони
89’
Тшауна
Йоро   Мазрауи
85’
83’
Экдаль   Уоррелл
82’
Бруун Ларсен   Сонне
Бруну Фернандеш
76’
76’
Угочукву   Лоран
Каземиро   Шешко
72’
66’
  Энтони
65’
Межбри   Тшауна
  Мбемо
57’
55’
  Фостер
Маунт   Майну
46’
2тайм
Перерыв
Матеус Кунья   Зиркзе
31’
  Каллен
27’
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Хевен, Мазрауи, Магуайр, Зиркзе, Шешко, Онана, Майну, Доргу, Угарте
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Угочукву, Каллен, Энтони, Межбри, Бруун Ларсен, Фостер
Запасные: Лоран, Эдвардс, Рэмзи, Уоррелл, Тшауна, Вайсс, Сонне, Пирес, Флемминг
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
2 - 1
Брентфорд
Матч окончен
  Изидор
90’
+6’
Г. Джака
90’
+4’
90’
Шаде   Карвалью
Диарра   Гиу
87’
  Ле Фе
82’
80’
Хенри
77’
  Игор Тиаго
72’
Льюис-Поттер   Хенри
71’
Хендерсон   Оньека
Майенда   Изидор
65’
Тальби   Аденгра
65’
61’
Игор Тиаго
59’
Шаде
Диарра
58’
Рейнилду
57’
2тайм
Перерыв
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Хьюм, Садики, Г. Джака, Диарра, Ле Фе, Майенда, Тальби
Запасные: Тальби, Селт, Пэттерсон, Ригг, Майенда, Диарра, Масуаку, Нил, Робертс
1тайм
Брентфорд:
Келлехер, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Кайоде, Хендерсон, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Хендерсон, Пиннок, Шаде, Хики, Вальдимарссон, Айер, Йенсен, Миламбо, Льюис-Поттер
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 14:00, Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
Завершен
0 - 1
Борнмут
Матч окончен
90’
+7’
Хилл
88’
Адамс
81’
Тавернье   Клюйверт
81’
Эванилсон   Крупи
Сарр   Тель
76’
72’
Петрович
Порро   Удоджи
71’
Спенс
65’
64’
Брукс   Адли
63’
Скотт   Кристи
Пальинья   Бергвалль
54’
Джонсон   Одобер
54’
2тайм
Перерыв
26’
Смит   Хилл
ван де Вен
14’
12’
Семеньо
5’
  Эванилсон
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Сарр, Пальинья, Бентанкур, Джонсон, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Порро, Кински, Грэй, Соломон, Пальинья, Дэвис, Данзо, Джонсон, Сарр
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Скотт, Адамс, Семеньо, Тавернье, Брукс, Эванилсон
Запасные: Доук, Смит, Брукс, Солер, Деннис, Скотт, Февр, Тавернье, Эванилсон
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
30 августа 16:30, Элланд Роуд
Лидс
Завершен
0 - 0
Ньюкасл
Матч окончен
Гудмундссон   Джастин
80’
Нмеча   Калверт-Льюин
70’
69’
Ботман   Барнс
62’
Дж. Мерфи   Эланга
61’
Триппьер   Холл
Ньонто   Харрисон
60’
Джеймс   Ааронсон
60’
46’
Рэмзи   Майли
2тайм
Перерыв
Ньонто
40’
36’
Поуп
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Груев, Лонгстафф, Джеймс, Ньонто, Нмеча
Запасные: Дарлоу, Борнаув, Бийол, Окафор, Джеймс, Ньонто, Нмеча, Пиру, Гудмундссон
1тайм
Ньюкасл:
Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Ботман, Шер, Рэмзи, Тонали, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Рэмзи, Тиав, Рэмсдейл, Ласселс, Ботман, Крафт, Уиллок, Триппьер, Дж. Мерфи
Подробнее
Премьер-лига. 3 тур
31 августа 15:30, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Арсенал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
