Чемпионат Англии. «МЮ» вырвал победу над «Бернли», «Челси» обыграл «Фулхэм», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ньюкасл» и «Лидс» не забили

В АПЛ проходят матчи 3-го тура.

В субботу «Челси » победил «Фулхэм » (2:0), «Манчестер Юнайтед » на 97-й минуте вырвал победу над «Бернли » (3:2), «Тоттенхэм » уступил «Борнмуту» (0:1), «Ньюкасл» и «Лидс» не забили голов (0:0).

В воскресенье «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

3-й тур

Премьер-лига. 3 тур 30 августа 11:30, Стэмфорд Бридж Челси Завершен 2 - 0 Фулхэм Матч окончен 90’ +6’ Лукич Сантос 90’ +3’ 84’ Ивоби Траоре Нету Джеймс 81’ Джордж Сантос 81’ 73’ Ивоби Эстевао Гиттенс 68’ 67’ Кинг Смит-Роу 67’ Сессеньон Робинсон 60’ Кастань Уилсон 59’ Родриго Муниз Хименес Фернандес

56’ 2 тайм Перерыв Жоао Педро

45’ +9’ Кайседо 38’ Делап Джордж 14’ Челси Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Делап Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Делап, Эссугу, Эстевао, Фофана, Джордж, Нету, Хато 1 тайм Фулхэм: Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Кинг, Кастань, Родриго Муниз Запасные: Сессеньон, Куэнка, Рид, Кэрни, Кинг, Лекомт, Ивоби, Кастань, Родриго Муниз

Премьер-лига. 3 тур 30 августа 14:00, Молинью Вулверхэмптон Завершен 2 - 3 Эвертон Матч окончен 90’ +6’ Ндиай Коулмэн 88’ Грилиш Алькарас Гомеш

79’ 76’ Гуйе Ироэгбунам 76’ Бету Барри Хван Хи Чхан Калайджич 76’ Уго Буэно Меллер Вольф 75’ Андре Гомеш 64’ Арьяс Белльгард 64’ Тшатшуа Фер Лопес 63’ 55’ Дьюзбери-Холл

2 тайм Перерыв 33’ Ндиай

Хван Хи Чхан

21’ 16’ Дьюзбери-Холл 7’ Бету

Вулверхэмптон Жозе Са, Гомеш, Агбаду, С. Буэно, Уго Буэно, Андре, Гомес, Тшатшуа, Арьяс, Мунеци, Хван Хи Чхан Запасные: Хван Хи Чхан, Крейчи, Андре, Доэрти, Москера, Уго Буэно, Тшатшуа, Арьяс, Джонстон 1 тайм Эвертон: Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Бету Запасные: Оньянго, Гуйе, Ндиай, Трэверс, Грилиш, Бету, Армстронг, Диблинг, Макнил

Премьер-лига. 3 тур 30 августа 14:00, Олд Траффорд Манчестер Юнайтед Завершен 3 - 2 Бернли Матч окончен 90’ +7’ Уокер 90’ +7’ Лоран Бруну Фернандеш

90’ +7’ 90’ +6’ Фостер 90’ +4’ Энтони 89’ Тшауна Йоро Мазрауи 85’ 83’ Экдаль Уоррелл 82’ Бруун Ларсен Сонне Бруну Фернандеш 76’ 76’ Угочукву Лоран Каземиро Шешко 72’ 66’ Энтони

65’ Межбри Тшауна Мбемо

57’ 55’ Фостер

Маунт Майну 46’ 2 тайм Перерыв Матеус Кунья Зиркзе 31’ Каллен

27’ Манчестер Юнайтед Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья Запасные: Хевен, Мазрауи, Магуайр, Зиркзе, Шешко, Онана, Майну, Доргу, Угарте 1 тайм Бернли: Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Угочукву, Каллен, Энтони, Межбри, Бруун Ларсен, Фостер Запасные: Лоран, Эдвардс, Рэмзи, Уоррелл, Тшауна, Вайсс, Сонне, Пирес, Флемминг

Премьер-лига. 3 тур 30 августа 16:30, Элланд Роуд Лидс Завершен 0 - 0 Ньюкасл Матч окончен Гудмундссон Джастин 80’ Нмеча Калверт-Льюин 70’ 69’ Ботман Барнс 62’ Дж. Мерфи Эланга 61’ Триппьер Холл Ньонто Харрисон 60’ Джеймс Ааронсон 60’ 46’ Рэмзи Майли 2 тайм Перерыв Ньонто 40’ 36’ Поуп Лидс Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Груев, Лонгстафф, Джеймс, Ньонто, Нмеча Запасные: Дарлоу, Борнаув, Бийол, Окафор, Джеймс, Ньонто, Нмеча, Пиру, Гудмундссон 1 тайм Ньюкасл: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Ботман, Шер, Рэмзи, Тонали, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Осула Запасные: Рэмзи, Тиав, Рэмсдейл, Ласселс, Ботман, Крафт, Уиллок, Триппьер, Дж. Мерфи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

