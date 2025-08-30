Чемпионат Англии. «МЮ» вырвал победу над «Бернли», «Челси» обыграл «Фулхэм», «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту», «Ньюкасл» и «Лидс» не забили

В АПЛ проходят матчи 3-го тура.
В субботу «Челси» победил «Фулхэм» (2:0), «Манчестер Юнайтед» на 97-й минуте вырвал победу над «Бернли» (3:2), «Тоттенхэм» уступил «Борнмуту» (0:1), «Ньюкасл» и «Лидс» не забили голов (0:0).
В воскресенье «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» сразится с «Арсеналом».
Чемпионат Англии
3-й тур
Челси
Санчес, Кукурелья, Адарабиойо, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Нету, Жоао Педро, Эстевао, Делап
Запасные: Йоргенсен, Ачимпонг, Делап, Эссугу, Эстевао, Фофана, Джордж, Нету, Хато
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Сессеньон, Тете, Берге, Лукич, Ивоби, Кинг, Кастань, Родриго Муниз
Запасные: Сессеньон, Куэнка, Рид, Кэрни, Кинг, Лекомт, Ивоби, Кастань, Родриго Муниз
Вулверхэмптон
Жозе Са, Гомеш, Агбаду, С. Буэно, Уго Буэно, Андре, Гомес, Тшатшуа, Арьяс, Мунеци, Хван Хи Чхан
Запасные: Хван Хи Чхан, Крейчи, Андре, Доэрти, Москера, Уго Буэно, Тшатшуа, Арьяс, Джонстон
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Гуйе, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Бету
Запасные: Оньянго, Гуйе, Ндиай, Трэверс, Грилиш, Бету, Армстронг, Диблинг, Макнил
Манчестер Юнайтед
Байындыр, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Матеус Кунья
Запасные: Хевен, Мазрауи, Магуайр, Зиркзе, Шешко, Онана, Майну, Доргу, Угарте
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Экдаль, Уокер, Угочукву, Каллен, Энтони, Межбри, Бруун Ларсен, Фостер
Запасные: Лоран, Эдвардс, Рэмзи, Уоррелл, Тшауна, Вайсс, Сонне, Пирес, Флемминг
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Мукиеле, Хьюм, Садики, Г. Джака, Диарра, Ле Фе, Майенда, Тальби
Запасные: Тальби, Селт, Пэттерсон, Ригг, Майенда, Диарра, Масуаку, Нил, Робертс
Брентфорд:
Келлехер, ван ден Берг, Коллинз, Льюис-Поттер, Кайоде, Хендерсон, Ярмолюк, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Хендерсон, Пиннок, Шаде, Хики, Вальдимарссон, Айер, Йенсен, Миламбо, Льюис-Поттер
Тоттенхэм
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Сарр, Пальинья, Бентанкур, Джонсон, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Порро, Кински, Грэй, Соломон, Пальинья, Дэвис, Данзо, Джонсон, Сарр
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Скотт, Адамс, Семеньо, Тавернье, Брукс, Эванилсон
Запасные: Доук, Смит, Брукс, Солер, Деннис, Скотт, Февр, Тавернье, Эванилсон
Лидс
Лукас Перри, Гудмундссон, Стрейк, Родон, Богл, Штах, Груев, Лонгстафф, Джеймс, Ньонто, Нмеча
Запасные: Дарлоу, Борнаув, Бийол, Окафор, Джеймс, Ньонто, Нмеча, Пиру, Гудмундссон
Ньюкасл:
Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Ботман, Шер, Рэмзи, Тонали, Бруно Гимараэс, Дж. Мерфи, Осула
Запасные: Рэмзи, Тиав, Рэмсдейл, Ласселс, Ботман, Крафт, Уиллок, Триппьер, Дж. Мерфи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
