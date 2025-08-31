  • Спортс
85

Юлия Ефимова: «Плавание может конкурировать с футболом по популярности. Фигурное катание еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они чуть ли не популярнее футбола»

Юлия Ефимова считает, что плавание может приблизиться к футболу по популярности.

– Плавание может конкурировать по популярности с футболом. Посмотрите на фигурное катание, которое еще лет 10 назад мало кто знал и смотрел. Сейчас они очень сильно развились, чуть ли не популярнее футбола. У них своя большая аудитория, плаванию далеко даже до них.

– Что нужно сделать для большей популярности?

– Возможно, нам нужно свое шоу и обязательно должно быть больше соревнований. Было бы здорово, если при каждом университете был бассейн. Если грамотно вкладывать финансы, то это даст результат.

– От популярности вида спорта растут и зарплаты. Не расстраивает тот факт, что в футболе они сильно выше?

– Что поделаешь, такой вид спорта у нас. Боюсь, что мы никогда не будем получать такие суммы, как в футболе. Я просто слишком люблю плавание, поэтому мне все равно на зарплаты. Я сейчас вообще выступаю за свой счет, – сказала трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Ефимова.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
