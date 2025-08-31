Матч окончен
«Балтика» обыграла «Акрон» на выезде – 2:0. У Петрова и Андраде голы, Дзюбе разбили голову
«Акрон» проиграл «Балтике» (0:2) в 7-м туре Мир РПЛ.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра проходила на «Самара-Арене».
Кевин Андраде открыл счет на 2-й минуте. Максим Петров увеличил счет на 41-й.
Артем Дзюба в первом тайме получил удар бутсой по голове, ему оказали медицинскую помощь.
Премьер-лига. 7 тур
31 августа 10:30, Самара-Арена
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости