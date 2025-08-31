  • Спортс
  • «Балтика» обыграла «Акрон» на выезде – 2:0. У Петрова и Андраде голы, Дзюбе разбили голову
33

«Акрон» проиграл «Балтике» (0:2) в 7-м туре Мир РПЛ.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игра проходила на «Самара-Арене». 

Кевин Андраде открыл счет на 2-й минуте. Максим Петров увеличил счет на 41-й. 

Артем Дзюба в первом тайме получил удар бутсой по голове, ему оказали медицинскую помощь.

Премьер-лига. 7 тур
31 августа 10:30, Самара-Арена
Акрон
Завершен
0 - 2
Балтика
Матч окончен
87’
М. Петров   Ковалев
Савичев   Дмитриев
83’
81’
Александр Хиль   Оффор
Марадишвили   Эшковал
78’
75’
Титков   Мурид
75’
Пряхин   Чивич
Кузьмин   Базилевский
61’
Шершов   Бакаев
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бевеев
41’
  М. Петров
Бокоев
27’
6’
Андраде
2’
  Андраде
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Лончар, Марадишвили, Кузьмин, Болдырев, Дзюба, Шершов
Запасные: Шершов, Васютин, Попенков, Марадишвили, Тереховский, Морозов, Кузьменко, Савичев, Кузьмин, Кондаков
1тайм
Балтика:
Бориско, Гассама, Андраде, Варатынов, М. Петров, Бевеев, Петров, Титков, Саусь, Пряхин, Александр Хиль
Запасные: Мохаммад, Ковач, Манелов, М. Петров, Александр Хиль, Никитин, Беликов, Титков, Пряхин, Любаков, Йенне, Кукушкин
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoАкрон
logoБалтика
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoКевин Андраде
logoМаксим Петров
