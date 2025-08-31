Ландо Норрис сошел с дистанции Гран-при Нидерландов из-за поломки двигателя

Норрис не добрался до финиша гонки в Зандворте.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не сумел финишировать на Гран-при Нидерландов. На 65-м круге гонки двигатель на болиде Норриса начал дымиться и отказал. На момент поломки Норрис находился на второй позиции. Общаясь с командой по радио Норрис объяснил поломку утечкой масла.