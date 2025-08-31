Ландо Норрис сошел с дистанции Гран-при Нидерландов из-за поломки двигателя
Норрис не добрался до финиша гонки в Зандворте.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис не сумел финишировать на Гран-при Нидерландов.
На 65-м круге гонки двигатель на болиде Норриса начал дымиться и отказал. На момент поломки Норрис находился на второй позиции.
Общаясь с командой по радио Норрис объяснил поломку утечкой масла.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
