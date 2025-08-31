В пользу ЦСКА не назначили пенальти после руки Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но не позвал Шафеева к монитору
ЦСКА мог получить пенальти в концовке матча с «Краснодаром».
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
На шестой добавленной ко 2-му тайму минуте мяч попал в руку Виктору Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но главного арбитра Рафаэля Шафеева не позвали к монитору, и 11-метровый не был назначен.
Скриншот: трансляция «Матч ТВ»
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости