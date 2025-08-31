В пользу ЦСКА не назначили пенальти после руки Са в штрафной «Краснодара». ВАР проверил эпизод, но не позвал Шафеева к монитору

ЦСКА мог получить пенальти в концовке матча с «Краснодаром».

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью (1:1) в матче 7-го тура Мир РПЛ .

На шестой добавленной ко 2-му тайму минуте мяч попал в руку Виктору Са в штрафной «Краснодара ». ВАР проверил эпизод, но главного арбитра Рафаэля Шафеева не позвали к монитору, и 11-метровый не был назначен.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»