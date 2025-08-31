Мусаев о ЦСКА: «Удалили Кордобу – встали и аплодируют Джону, провоцируют, все тренеры и игроки. Если в Швейцарии это нормально, то в России – нет. Это неуважение, провокация, хамство»

Мурад Мусаев осудил поведение представителей ЦСКА в ходе матча 7-го тура Мир РПЛ.

– О чем говорили с Мойзесом?

– Поблагодарили за игру. Он сказал, что [с моей стороны] много эмоций. Я сказал, что мои эмоции – это [реакция на] неуважительное отношение вашей скамейки. Удалили Кордобу – встали все тренеры и аплодируют уходящему футболисту, провоцируют его, все тренеры и игроки. Если в Швейцарии это нормально, то в России это ненормально. Это неуважение, это провокация. Я первый раз вижу такое. Это и вызвало эмоции.

– Вы общались с Челестини. Что было?

– Идет Кордоба после удаления, встают все тренеры и футболисты [ЦСКА ] и хлопают ему, провоцируют. Если в Швейцарии нормально так делать, то в России впервые подобное вижу.

Все Джона провоцируют, для меня это открытое хамство. Я должен был среагировать. Возможно, в Швейцарии так ведут себя мужчины, но у нас такого нет, – сказал главный тренер «Краснодара ».

Скандальное удаление Кордобы – согласны с решением? Много спорного судейства в главном матче РПЛ