  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алексей Попов: «Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки. Мы не умеем прессинговать, отбирать мяч, играть в интенсивный футбол. Даже «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом»
35

Алексей Попов: «Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки. Мы не умеем прессинговать, отбирать мяч, играть в интенсивный футбол. Даже «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом»

Алексей Попов: российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки.

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает, что российские клубы не готовы к возвращению в европейские турниры.

«Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки.

Даже тот же «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом, не умеет прессинговать на чужой половине поля. Это один из показателей. Когда на них чуть надавят, то они теряют мяч, а сами они с позиции силы отобрать мяч не могут. А в Европе все стараются так играть.

Шансов у российских команд будет очень мало, если они не научатся играть. Возможно, вылеты будут от разных команд, потому что уровень у нас точно ниже, чем у европейцев.

В Лигу чемпионов попасть российским клубам будет сложно. Но, конечно, наши болельщики хотят праздника футбола, они хотят ходить на матчи против топовых команд, видеть лучших игроков мира у себя на стадионе.

Сборной России команды Перу и Чили тоже показали, что мы вообще не умеем играть в интенсивный футбол. Эти аутсайдеры играли в более интенсивный футбол, чем мы. Не умеем ни прессинговать, ни отбирать мяч.

Средний уровень европейского футбола тоже поднялся. Если у нас в РПЛ играют футболисты сборной Люксембурга. Все научились играть в футбол», – сказал Попов.

Что делать с Хаби Алонсо?25975 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoАлексей Попов
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoСоветский спорт
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Чили по футболу
logoСборная России по футболу
logoСборная Перу по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба об РПЛ: «В еврокубки в таком состоянии лучше не возвращаться. Нас там вынесут»
26 августа, 11:18
Константин Тюкавин: «Хотел бы встретиться с европейскими командами в официальных матчах. Мечтаю проверить свой уровень, соперничать с сильнейшими клубами, сборными»
5 августа, 08:09
Дюков о мотивации клубов РПЛ без еврокубков: «Проблем не было, для владельцев важно быть выше в таблице. В конце года могут быть решения о возвращении»
2 июля, 07:15
Генсек РФС о том, могут ли российские клубы вернуть в еврокубки в 2026-м: «По тенденции в коридорах ФИФА и УЕФА – кажется, да. Все уже готовы. Влияние политиков будет»
25 июня, 07:15
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
43 минуты назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
8 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
33 минуты назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
53 минуты назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19