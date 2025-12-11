Алексей Попов: «Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки. Мы не умеем прессинговать, отбирать мяч, играть в интенсивный футбол. Даже «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом»

Алексей Попов: российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки.

Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает, что российские клубы не готовы к возвращению в европейские турниры.

«Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки.

Даже тот же «Зенит » не умеет выходить из обороны под прессингом, не умеет прессинговать на чужой половине поля. Это один из показателей. Когда на них чуть надавят, то они теряют мяч, а сами они с позиции силы отобрать мяч не могут. А в Европе все стараются так играть.

Шансов у российских команд будет очень мало, если они не научатся играть. Возможно, вылеты будут от разных команд, потому что уровень у нас точно ниже, чем у европейцев.

В Лигу чемпионов попасть российским клубам будет сложно. Но, конечно, наши болельщики хотят праздника футбола, они хотят ходить на матчи против топовых команд, видеть лучших игроков мира у себя на стадионе.

Сборной России команды Перу и Чили тоже показали, что мы вообще не умеем играть в интенсивный футбол. Эти аутсайдеры играли в более интенсивный футбол, чем мы. Не умеем ни прессинговать, ни отбирать мяч.

Средний уровень европейского футбола тоже поднялся. Если у нас в РПЛ играют футболисты сборной Люксембурга. Все научились играть в футбол», – сказал Попов.