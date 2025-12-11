Алексей Попов: «Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки. Мы не умеем прессинговать, отбирать мяч, играть в интенсивный футбол. Даже «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом»
Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов считает, что российские клубы не готовы к возвращению в европейские турниры.
«Российские клубы не готовы к возвращению в еврокубки.
Даже тот же «Зенит» не умеет выходить из обороны под прессингом, не умеет прессинговать на чужой половине поля. Это один из показателей. Когда на них чуть надавят, то они теряют мяч, а сами они с позиции силы отобрать мяч не могут. А в Европе все стараются так играть.
Шансов у российских команд будет очень мало, если они не научатся играть. Возможно, вылеты будут от разных команд, потому что уровень у нас точно ниже, чем у европейцев.
В Лигу чемпионов попасть российским клубам будет сложно. Но, конечно, наши болельщики хотят праздника футбола, они хотят ходить на матчи против топовых команд, видеть лучших игроков мира у себя на стадионе.
Сборной России команды Перу и Чили тоже показали, что мы вообще не умеем играть в интенсивный футбол. Эти аутсайдеры играли в более интенсивный футбол, чем мы. Не умеем ни прессинговать, ни отбирать мяч.
Средний уровень европейского футбола тоже поднялся. Если у нас в РПЛ играют футболисты сборной Люксембурга. Все научились играть в футбол», – сказал Попов.