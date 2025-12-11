Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Калькутте в рамках трехдневного визита в Индию

Лионель Месси откроет памятник самому себе в Индии.

Форвард «Интер Майами » и сборной Аргентины Лионель Месси откроет памятник самому себе в Индии.

38-летний футболист посетит Индию с трехдневным визитом. В связи с этим в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели пройдет ряд мероприятий. К Лионелю присоединятся Луис Суарес и Родриго Де Поль .

В Калькутте Месси откроет памятник самому себе – высота монумента превышает 20 метров. Фанаты также смогут посетить фан-зону аргентинца, где находится скульптура футболиста в натуральную величину на троне. Комната украшена копиями его трофеев.

Также был воссоздан дом Месси в Майами – там манекены игрока и его семьи сидят на балконе.