Месси откроет 20-метровый памятник самому себе в Калькутте в рамках трехдневного визита в Индию

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси откроет памятник самому себе в Индии.
38-летний футболист посетит Индию с трехдневным визитом. В связи с этим в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели пройдет ряд мероприятий. К Лионелю присоединятся Луис Суарес и Родриго Де Поль.
В Калькутте Месси откроет памятник самому себе – высота монумента превышает 20 метров. Фанаты также смогут посетить фан-зону аргентинца, где находится скульптура футболиста в натуральную величину на троне. Комната украшена копиями его трофеев.
Также был воссоздан дом Месси в Майами – там манекены игрока и его семьи сидят на балконе.
