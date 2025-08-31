Романо написал, что «Аль-Иттихад» начал переговоры о переходе Жерсона из «Зенита», но затем удалил твит
«Аль-Иттихад» хочет подписать Жерсона из «Зенита», сообщил Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, саудовский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника, для «Аль-Иттихада» Жерсон – ключевая цель.
Романо отметил, что на данном этапе соглашения нет, но «Аль-Иттихад» пытается его достичь.
Через некоторое время инсайдер удалил свой пост.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
