Романо написал, что «Аль-Иттихад» начал переговоры о переходе Жерсона из «Зенита», но затем удалил твит

«Аль-Иттихад» хочет подписать Жерсона из «Зенита», сообщил Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, саудовский клуб начал переговоры о трансфере полузащитника, для «Аль-Иттихада» Жерсон – ключевая цель.

Романо отметил, что на данном этапе соглашения нет, но «Аль-Иттихад » пытается его достичь.

Через некоторое время инсайдер удалил свой пост.

Статистику футболиста можно изучить здесь .