Карасев удалил Комличенко на 94-й минуте матча с «Крыльями» при счете 2:1 и назначил пенальти в ворота «Локомотива». Раков принес самарцам ничью
Николай Комличенко удален в матче против «Крыльев Советов».
На 94-й минуте арбитр Сергей Карасев показал форварду «Локомотива» вторую желтую карточку за фол в штрафной площади – Комличенко повалил Фернандо Костанцу в борьбе в момент подачи с углового.
В ворота москвичей был назначен пенальти, который «Крылья» реализовали усилиями Вадима Ракова. Итоговый счет матча – 2:2.
