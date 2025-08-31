Осинькин возглавит «Сочи» до конца сезона с продлением при определенных условиях (Иван Карпов)
Новым главным тренером «Сочи» станет Игорь Осинькин.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что 60-летний специалист займет место Роберта Морено. Решение уже принято.
Сейчас сочинцы работают над расторжением контракта с испанским тренером. Договор с Осинькиным будет рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления в случае выполнения определенных условий.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
