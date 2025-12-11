Пеп о судье матча с «Реалом»: «О’Райли получил карточку за фол на Вальверде, следом Рюдигеру не дали вторую желтую за абсолютно такое же действие. На «Бернабеу» с арбитрами это случается»

Гвардиола раскритиковал судью матча с «Реалом» за непоследовательность.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола остался недоволен тем, как судья матча Лиги чемпионов с «Реалом » (2:1) Клеман Тюрпен показывал желтые карточки.

«Я принимаю [результат], но понимаю, что мы должны действовать лучше на этом уровне. Я понимаю, что иногда на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу »] в матчах с этим клубом... С судьями такое случается.

О’Райли получил желтую карточку за фол на Вальверде . Через две минуты Рюдигеру не показали вторую желтую [за фол на Савиньо у штрафной «Мадрида»]. Это одно и то же действие, абсолютно одно и то же. Я бы сказал, что у Рюдигера оно немного более явное.

Вот почему на этих этапах приходится сталкиваться со множеством ситуаций, и это сделает нас сильнее», – сказал Гвардиола.

Алонсо сыграл с «Сити» по конспектам Анчелотти – почти сработало! Разбор Палагина и Лукомского

Как «Реал» отдал матч «Сити», хотя вел – что пошло не так? Виноват ли Алонсо?