Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум
Гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов.
Подиум стал первым в карьере для новичка «Формулы-1». Накануне пилот провел сильнейшую для себя квалификацию, заняв четвертое место.
Ранее лучшим результатом 20-летнего француза была шестая позиция по итогам Гран-при Монако.
Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли
