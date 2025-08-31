Новичок «Ф-1» Аджар завоевал первый подиум

Гонщик «Рейсинг Буллз » Изак Аджар финишировал третьим на Гран-при Нидерландов.

Подиум стал первым в карьере для новичка «Формулы-1». Накануне пилот провел сильнейшую для себя квалификацию, заняв четвертое место.

Ранее лучшим результатом 20-летнего француза была шестая позиция по итогам Гран-при Монако .

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли

Аджар признан гонщиком дня на Гран-при Нидерландов