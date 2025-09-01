US Open. Соболенко, Крейчикова, Пегула вышли в 1/4 финала, Рыбакина выбыла
Арина Соболенко обыграла Кристину Букшу в четвертом круге US Open.
Елена Рыбакина проиграла Маркете Вондроушовой.
US Open
Нью-Йорк, США
24 августа – 7 сентября 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 90 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
Где Медведев будет в следующем году?18749 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
