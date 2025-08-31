147

Железняков – Рудковской: «Кто ты? Какое право имеешь говорить про Тутберидзе? Вспомни прошлое свое, псевдокоролева!»

Железняков резко отреагировал на слова Рудковской в адрес Тутберидзе.

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ранее высказалась об Этери Тутберидзе: «Я ее знаю как тренера, но как спортсмена не видела. Ты никак не состоялась в спорте, я вообще не знаю, кто ты. Но ты состоялась как тренер – молодец, никто не спорит».

– Как вы можете отреагировать на слова Рудковской о Тутберидзе?

– Кто ты? Какое право ты имеешь говорить про какого-либо тренера, уж тем более касаясь Тутберидзе? Вспомни прошлое свое, откуда ты вылезла, псевдокоролева!

Я знаю, как работает эта команда – по большому счету они живут на катке, это фанаты своего дела. А тут пришла чудо-Лейли и решила, что она мегаважна. Ну, правда, смешно. Я презираю таких людей.

И еще – мне жаль Евгения. Жить с такой дамой – себя похоронить. Кто она такая!? Какого ### (в оригинальном источнике Sport24 написано: «Какого ... [лешего]» – прим. Спортс’’) она лезет в большой спорт?!» – сказал хореограф Алексей Железняков, который работает с группой Тутберидзе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
