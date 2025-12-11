Кафанов о том, что Сафонов и Забарный сыграли вместе: «Эта история не стоит выеденного яйца. Когда в клубе два профессионала, было бы глупо, если бы кто-то стал тянуть одеяло»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о том, что Матвей Сафонов и Илья Забарный вместе сыграли за «ПСЖ».
Футболисты приняли участие в матче против «Атлетика» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0). Российский вратарь вышел в стартовом составе, украинский защитник появился на поле во втором тайме.
«Вся история с Забарным не стоит выеденного яйца. Когда два профессионала в одном клубе, было бы глупо, если бы кто-то стал тянуть одеяло.
Прежде всего, есть интересы команды. Вообще не вижу поводов для обсуждения этой темы», – сказал Кафанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
