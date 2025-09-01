«Реал» и «Атлетик» с 9 очками лидируют в Ла Лиге после трех туров. «Барселона» – 4-я, «Атлетико» – 16-й
«Барселона» отстала от лидеров Ла Лиги на два очка.
После ничьей с «Райо Вальекано» (1:1) на счету команды Ханси Флика 7 баллов, она занимает четвертое место в таблице.
«Реал» и «Атлетико» набрали по 9 очков. У «Вильярреала» 7 очков и преимущество над «блауграной» по дополнительным показателям. Также 7 баллов набрал «Эспаньол» – он пятый.
«Атлетико» после двух ничьих и одного поражения идет на 16-м месте, «Реал Сосьедад» с такими же результатами – на 17-м.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости