  • «Ньюкасл» готов продать Исака «Ливерпулю» за 130 млн фунтов. Раньше просили 150 млн (The Telegraph)
75

«Ньюкасл» готов продать Исака «Ливерпулю» за 130 млн фунтов. Раньше просили 150 млн (The Telegraph)

«Ньюкасл» стал благосклоннее к продаже Александера Исака.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» всерьез рассмотрят возможность отпустить форварда в «Ливерпуль», если в последний день трансферного окна поступит предложение в размере 130 млн фунтов.

Ранее «Ньюкасл» настаивал на цене в 150 млн.

Отмечается, что сделка не будет зависеть от того, сможет ли «Ньюкасл» подписать замену. В клубе осознают, что на рынке осталось очень мало вариантов, и будет крайне сложно подписать кого-то до закрытия окна.

Однако «Ньюкасл» продолжает поиски второго нападающего на случай ухода Исака. Пока будущее шведа не прояснится, клуб не станет делать официальные предложения по другим игрокам и пока лишь прощупывает рынок.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
logoАлександер Исак
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
возможные трансферы
