«Ньюкасл» готов продать Исака «Ливерпулю» за 130 млн фунтов. Раньше просили 150 млн (The Telegraph)
«Ньюкасл» стал благосклоннее к продаже Александера Исака.
Как сообщает The Telegraph, «сороки» всерьез рассмотрят возможность отпустить форварда в «Ливерпуль», если в последний день трансферного окна поступит предложение в размере 130 млн фунтов.
Ранее «Ньюкасл» настаивал на цене в 150 млн.
Отмечается, что сделка не будет зависеть от того, сможет ли «Ньюкасл» подписать замену. В клубе осознают, что на рынке осталось очень мало вариантов, и будет крайне сложно подписать кого-то до закрытия окна.
Однако «Ньюкасл» продолжает поиски второго нападающего на случай ухода Исака. Пока будущее шведа не прояснится, клуб не станет делать официальные предложения по другим игрокам и пока лишь прощупывает рынок.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Telegraph
Последние новости