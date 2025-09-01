«Ньюкасл» готов продать Исака «Ливерпулю» за 130 млн фунтов. Раньше просили 150 млн (The Telegraph)

«Ньюкасл» стал благосклоннее к продаже Александера Исака.

Как сообщает The Telegraph, «сороки» всерьез рассмотрят возможность отпустить форварда в «Ливерпуль », если в последний день трансферного окна поступит предложение в размере 130 млн фунтов.

Ранее «Ньюкасл » настаивал на цене в 150 млн.

Отмечается, что сделка не будет зависеть от того, сможет ли «Ньюкасл» подписать замену. В клубе осознают, что на рынке осталось очень мало вариантов, и будет крайне сложно подписать кого-то до закрытия окна.

Однако «Ньюкасл» продолжает поиски второго нападающего на случай ухода Исака . Пока будущее шведа не прояснится, клуб не станет делать официальные предложения по другим игрокам и пока лишь прощупывает рынок.