«Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в случае увольнения. Стороны ищут компромисс

«Сочи» может уволить Роберта Морено.

По данным Metaratings.ru, сумма неустойки, которую «Сочи » должен заплатить тренеру за досрочное расторжение контракта, составляется 2 млн евро.

Стороны в данный момент пытаются найти компромисс по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Морено могут уволить в сентябрьскую паузу, если с испанцем удастся договорится о сумме неустойки, так как по договору «Сочи» должен будет выплатить всю зарплату до конца контракта, который истекает летом 2026 года.

Сочинский клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ с 1 очком после 7 игр.