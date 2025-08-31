«Сочи» должен заплатить Морено 2 млн евро в случае увольнения. Стороны ищут компромисс
«Сочи» может уволить Роберта Морено.
По данным Metaratings.ru, сумма неустойки, которую «Сочи» должен заплатить тренеру за досрочное расторжение контракта, составляется 2 млн евро.
Стороны в данный момент пытаются найти компромисс по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что Морено могут уволить в сентябрьскую паузу, если с испанцем удастся договорится о сумме неустойки, так как по договору «Сочи» должен будет выплатить всю зарплату до конца контракта, который истекает летом 2026 года.
Сочинский клуб занимает последнее место в таблице Мир РПЛ с 1 очком после 7 игр.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
