«Балтика» не проигрывает на старте сезона РПЛ – 4 победы и 3 ничьих. Команда Талалаева сыграет с «Зенитом» в 8-м туре
«Балтика» еще ни разу не проиграла в сезоне Мир РПЛ.
Команда тренера Андрея Талалаева сегодня в 7-м туре Мир РПЛ одолела «Акрон» (2:0). Кевин Андраде открыл счет на 2-й минуте, Максим Петров увеличил счет на 41-й.
На старте сезона в чемпионате у «Балтики» 4 победы и 3 ничьих.
В 8-м туре «Балтика» сыграет с «Зенитом». Встреча пройдет 14 сентября.
