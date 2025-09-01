«Интер Майами» Месси проиграл «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг
«Интер Майами» Месси уступил «Сиэтлу» (0:3) в финале Кубка Лиг.
Кубок лиг
Финал
«Сиэтл Саундерс» США – «Интер Майами» США – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Де Росарио (26), 2:0 – Ролдан (82, пенальти), 3:0 – Ротрок (89).
Футболисты клуба из Флориды Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс, Родриго Де Поль и Жорди Альба провели на поле весь матч.
«Сиэтл» впервые в истории выиграл Кубок лиг. В 2021 году команда также играла в финале турнира, но тогда уступила мексиканскому «Леону» (2:3).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
