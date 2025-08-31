«Динамо» при Карпине выиграло 3 из 10 матчей – такого старта не было с 2019 года
«Динамо» при Валерии Карпине выиграло лишь 30% матчей этим летом.
Команда потерпела поражение от «Динамо» Махачкала (0:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
Под руководством Карпина московский клуб одержал 3 победы в 10 матчах во всех турнирах. Также «Динамо» пять раз проиграло (в том числе на групповом этапе FONBET Кубка России по пенальти) и дважды сыграло вничью.
В последний раз клуб начинал сезон с 3 побед в 10 играх в 2019 году.
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости