Пиастри до 34 очков увеличил отрыв от Норриса в чемпионате после схода Ландо

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Нидерландов и укрепил преимущество в личном зачете.

Ключевой конкурент и напарник австралийца Ландо Норрис ехал вторым, однако сошел из-за технических проблем в конце заезда.

На счету Пиастри 309 очков, Норрис заработал на 34 меньше – 275.

Гран-при Нидерландов-2025. Пиастри выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Аджар – 3-й, Норрис, Хэмилтон и Леклер сошли

Ландо Норрис сошел с дистанции Гран-при Нидерландов из-за поломки двигателя