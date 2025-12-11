Энрике о вратаре «Атлетика» Симоне: «Помните, как меня критиковали, когда я выпускал его в сборной? Унаи заслуживает играть на высшем уровне за любую команду мира»

Луис Энрике: Унаи Симон заслуживает играть в любой команде мира.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике похвалил вратаря «Атлетика » Унаи Симона после матча этих команд в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Вы помните, как пресса критиковала меня, когда я выпускал его [в сборной Испании]? Я помню. Мы пошли на риск, когда взяли его в качестве третьего вратаря, никто этого не ожидал.

Он заслуживает того, чтобы сейчас играть на высшем уровне за любую команду мира, так что я очень счастлив. В конце я сказал ему: «Вау, ты провел против меня свою лучшую игру!» – сказал Энрике.