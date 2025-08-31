Кордоба получил красную, пнув мяч в Мойзеса и шипами зацепив руку защитника ЦСКА. Возмущенный форвард «Краснодара» дважды ударил по двери в подтрибунке
Джон Кордоба удален в начале второго тайма игры с ЦСКА.
На 56-й минуте матча 7-го тура Мир РПЛ нападающий «Краснодара», проиграв борьбу за мяч у лицевой линии, пнул его в защитника армейцев Мойзеса Барбозу и заодно зацепил шипами его руку.
Главный судья Рафаэль Шафеев принял решение удалить колумбийца. Недовольный Кордоба, уходя в раздевалку, выражал возмущение в камеру и дважды рукой ударил по двери в подтрибунном помещении.
По итогам конфликтной ситуации, возникшей на поле между командами, желтые карточки получили оба главных тренера (Мурад Мусаев из «Краснодара» и Фабио Челестини из ЦСКА), а также Матвей Кисляк и Дуглас Соарес.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
