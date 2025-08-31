Карасев отменил гол Комличенко «Крыльям» после ВАР на 89-й – форвард «Локо» фолил на Песьякове в борьбе за мяч
Гол Николая Комличенко в концовке матча с «Крыльями» отменен.
На 89-й минуте матча Мир РПЛ после длинного заброса нападающий «Локомотива» столкнулся в борьбе за мяч с вратарем самарцев Сергеем Песьяковым за пределами штрафной.
Комличенко выиграл борьбу и пробил по ворота, которые успел закрыть Солдатенков. Мяч вернулся к форварду, со второй попытки Комличенко забил в дальний нижний угол.
Главный судья Сергей Карасев был приглашен к просмотру повтора. После консультации с ВАР арбитр пришел к выводу, что Комличенко сфолил на Песьякове, когда они вскидывали ноги в борьбе за мяч, и отменил взятие ворот.
Спустя несколько минут Комличенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В меньшинстве «Локомотив» пропустил на 96-й минуте с пенальти от Вадима Ракова. Встреча завершилась вничью (2:2).
Ливерпуль
Будет ничья
Арсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости