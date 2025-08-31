Карасев отменил гол Комличенко «Крыльям» после ВАР на 89-й – форвард «Локо» фолил на Песьякове в борьбе за мяч

Гол Николая Комличенко в концовке матча с «Крыльями» отменен.

На 89-й минуте матча Мир РПЛ после длинного заброса нападающий «Локомотива » столкнулся в борьбе за мяч с вратарем самарцев Сергеем Песьяковым за пределами штрафной.

Комличенко выиграл борьбу и пробил по ворота, которые успел закрыть Солдатенков . Мяч вернулся к форварду, со второй попытки Комличенко забил в дальний нижний угол.

Главный судья Сергей Карасев был приглашен к просмотру повтора. После консультации с ВАР арбитр пришел к выводу, что Комличенко сфолил на Песьякове, когда они вскидывали ноги в борьбе за мяч, и отменил взятие ворот.

Спустя несколько минут Комличенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля . В меньшинстве «Локомотив» пропустил на 96-й минуте с пенальти от Вадима Ракова. Встреча завершилась вничью (2:2).