У «Динамо» Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа. Дальше – «Спартак»

«Динамо» проиграло 5 из 7 последних матчей.

Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Динамо» Махачкала со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ .

В августе москвичи также проиграли «Краснодару» (0:1 и 0:4) и ЦСКА (1:3), еще одно поражение – по пенальти от «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России.

Матч с «Сочи» завершился вничью (1:1), с «Пари НН» – победой (3:0).

13 сентября «Динамо » встретится со «Спартаком».