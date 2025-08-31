У «Динамо» Карпина 1 победа и 5 поражений в 7 матчах августа. Дальше – «Спартак»
«Динамо» проиграло 5 из 7 последних матчей.
Команда Валерия Карпина сегодня уступила «Динамо» Махачкала со счетом 0:1 в 7-м туре Мир РПЛ.
В августе москвичи также проиграли «Краснодару» (0:1 и 0:4) и ЦСКА (1:3), еще одно поражение – по пенальти от «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России.
Матч с «Сочи» завершился вничью (1:1), с «Пари НН» – победой (3:0).
13 сентября «Динамо» встретится со «Спартаком».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
