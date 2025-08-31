«МЮ» договорился с Эми Мартинесом и сделал запрос в «Астон Виллу» насчет трансфера

«МЮ» работает над трансфером Эмилиано Мартинеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , «Манчестер Юнайтед » согласовал личные условия с вратарем и связался с «Астон Виллой » насчет трансфера.

Ранее сообщалось , что Мартинес рассматривается «МЮ» как вариант на случай, если сделка по Сенне Ламменсу из «Антверпена » не состоится.

Переговоры находятся в активной стадии.