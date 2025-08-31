«МЮ» договорился с Эми Мартинесом и сделал запрос в «Астон Виллу» насчет трансфера
«МЮ» работает над трансфером Эмилиано Мартинеса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с вратарем и связался с «Астон Виллой» насчет трансфера.
Ранее сообщалось, что Мартинес рассматривается «МЮ» как вариант на случай, если сделка по Сенне Ламменсу из «Антверпена» не состоится.
Переговоры находятся в активной стадии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
