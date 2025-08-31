Аджар сломал трофей за 3-е место на Гран-при Нидерландов

Аджар разбил трофей после первого подиума в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз » финишировал третьим на Гран-при Нидерландов – это первое попадание француза на подиум.

Во время командного празднования Аджар случайно сломал кубок.

Напомним, что Изак проводит в «Ф-1» дебютный сезон.

Фото: соцсети Гран-при Нидерландов и Томаса Махера

Что случилось на Гран-при Нидерландов: куда пропал Норрис? Откуда на подиуме Аджар?

