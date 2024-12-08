«Спартак» разгромил «Пари НН», «Зенит» и «МЮ» снова проиграли, осечки «Барсы» и «Ман Сити», Норрис победил в квалификации в Абу-Даби и другие новости

1. В 18-м туре Мир РПЛ «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0) – Угальде снова забил! «Зенит» внезапно уступил «Акрону» (1:2), потерпев второе поражение подряд дома – победный гол на счету Дзюбы. «Ростов» победил «Крылья Советов» (3:1), «Рубин», уступая 0:2, выиграл у «Динамо» Махачкала (3:2).

В Самаре снова весело . Вячеслав Федорищев и «Крылья» поздравили «Акрон» с победой над «Зенитом». Игроки «Крыльев» выразили недовольство тем, что клуб сделал репост слов губернатора и поздравил «Акрон»: «Можете представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА?»

2. «Манчестер Сити» в гостях поделил очки с «Кристал Пэлас» (2:2) в 15-м туре АПЛ – у команды Пепа 1 победа в 9 последних матчах. «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Ноттингем Форест» (2:3) – второе поражение Аморима кряду. Дерби «Эвертона» и «Ливерпуля» перенесли из-за шторма.

3. НХЛ. «Филадельфия» уступила «Бостону» (3:4 ОТ), несмотря на дубль Мичкова в 1-м периоде. «Айлендерс» обыграли «Каролину» (4:3), Цыплаков набрал 1+1 , у Свечникова дубль (3+3 в двух последних играх). «Колорадо» одолел «Детройт» (2:1), Ничушкин опять забил . Все результаты дня – здесь .

4. «Барселона» неожиданно потеряла очки в матче с «Бетисом» (2:2) в 16-м туре Ла Лиги , пропустив на 94-й минуте. «Реал» уверенно разобрался с «Жироной» (3:0) благодаря магии Беллингема и снова вышел в лидеры по потерянным очкам.

5. Илья Малинин выиграл финал Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. Американка Эмбер Гленн победила у женщин. Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли в танцах на льду.

Лев Лазарев выиграл произвольную программу на Кубке Первого канала среди юниоров. Маргарита Базылюк победила у девушек. Мария Фефелова и Артем Валов стали лучшими в танцах на льду. Таисия Щербинина и Артем Петров были сильнейшими среди пар. В итоге команда Александры Трусовой победила с преимуществом в 1 балл, команда Анны Щербаковой – 2-я.

6. «Ювентус» спасся с 0:2 в матче с «Болоньей» (2:2) в 15-м туре Серии А , забив на 92-й минуте. «Рома» разгромила «Лечче» (4:1).

7. «Авангард» победил «Автомобилист» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ, московское «Динамо» обыграло «Металлург» (3:2).

8. Даниил Серохвостов выиграл гонку преследования на 2-м этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске. Наталия Шевченко победила у женщин. Чешка Маркета Давидова выиграла спринт на 1-м этапе Кубка мира в Контиолахти.

9. НБА. 41+10 от Мобли помогли «Кливленду» обыграть в гостях «Шарлотт», «Бостон» уступил «Мемфису», 56 очков Йокича не спасли «Денвер» в матче с «Уизардс» и другие результаты .

10. Шведка Йонна Сундлинг победила в коньковом спринте на 2-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере. Норвежец Йоханнес Клэбо выиграл у мужчин.

11. Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Абу-Даби, Оскар Пиастри – 2-й, Карлос Сайнс – 3-й, Льюис Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес».

12. Губерниев признан лучшим комментатором по версии спортивных СМИ. Стогниенко получил премию «Народный Голос спорта». Исаева с Okko выиграла премию «Женский голос спорта». Все награды – здесь .

13. UFC 310. Мовсар Евлоев победил Алджамейна Стерлинга единогласным решением судей и другие результаты .

14. «Зенит» обыграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ и продлил серию до 10 побед, «Енисей» победил «Парму» в Перми.

15. «Бавария» дома разобралась с «Хайденхаймом» (4:2) в 13-м туре Бундеслиги , «Байер» на своем поле был сильнее «Санкт-Паули» (2:1), «Боруссия» Менхенгладбах поделила очки с «Боруссией» Дортмунд (1:1).

16. Вячеслав Малафеев встречается с гимнасткой Ангелиной Шкатовой. Серебряная медалистка Олимпиады-2020 младше экс-вратаря «Зенита» на 22 года.

17. «Монако» Александра Головина дома победил «Тулузу» (2:0) в 14-м туре Лиги 1, «Гавр» Далера Кузяева на выезде проиграл «Ницце» (1:2). «Лион» разгромил «Анжер» (3:0).

18. «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса победил «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1) в финале Кубка МЛС и в рекордный 6-й раз взял трофей.

Цитаты дня:

Алексей Миллер: «Поздравляю петербуржцев с открытием самого большого катка в мире ! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»

«Это наша земля, и мы будем стоять ». Фанаты «Зенита» вывесили баннер с границами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и силуэтом солдата на матче с «Акроном»

Халеп о Швентек: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как? »

Аморим об отказе игроков «МЮ» надевать радужные куртки вслед за Мазрауи: «Мы должны уважать религию Нуссаира и его культуру . Командное решение, как и должно быть»

Пеп о словах в адрес Моуринью про победы в АПЛ: «Это шутка . «Ман Сити» невиновен, пока вина не доказана. Факт в том, что у него три титула, а у меня шесть»

Медведев о Семаке: «Для тех, кто с первого раза не понял или недопонял : контракт тренера с «Зенитом» действует до завершения сезона‑2029/30»

Дзюба после победного гола «Зениту»: «Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете . Счастье в правде»