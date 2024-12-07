«Жирона» – «Реал» Мадрид. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Жироной» в гостях в 16-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Таблица Ла Лиги Статистика Ла Лиги