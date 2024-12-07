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«Жирона» – «Реал» Мадрид. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Жироной» в гостях в 16-м туре Ла Лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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