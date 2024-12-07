НХЛ. «Филадельфия» в гостях у «Бостона», «Вашингтон» сыграет с «Монреалем», «Питтсбург» примет «Торонто», «Эдмонтон» против «Сент-Луиса»
«Бостон» примет «Филадельфию» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Вашингтон» проведет гостевой матч с «Монреалем», «Питтсбург» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» будет противостоять «Сент-Луису».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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