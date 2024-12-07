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Малафеев встречается с гимнасткой Шкатовой. Серебряная медалистка Олимпиады-2020 младше экс-вратаря «Зенита» на 22 года

Вячеслав Малафеев представил свою новую возлюбленную.

Избранницей экс-вратаря «Зенита» и сборной России стала 23-летняя гимнастка Ангелина Шкатова, серебряная медалистка Олимпиады в Токио, которая младше Вячеслава на 22 года.

Пара опубликовала совместное романтическое видео в соцсетях. «Сю-сю, му-сю-сю 😂», – написал Малафеев под видео.

Девушка – почти ровесница дочери Малафеева от первого брака, которой сейчас 21 год.

Помимо серебра Олимпиады у Шкатовой три золота чемпионата мира по художественной гимнастике и три золотых медали чемпионата Европы.

Малафеев был женат дважды. В первом браке с Мариной Безбородовой у них родилось двое детей – сын Максим и дочь Ксения. В 2011 году женщина скончалась в результате ДТП.

Спустя год Малафеев женился на диджее из Петербурга Екатерине Комяковой. В их союзе появился сын Алекс. В 2023 году Вячеслав развелся со второй женой.

Скриншот: instagram.com/malafeev16ru

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Комсомольская правда»
светская хроника
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Ангелина Шкатова
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