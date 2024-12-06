Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Осера», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 14-го тура.

В пятницу «ПСЖ » Матвея Сафонова сыграет в гостях с «Осером ».

В субботу «Монако » Александра Головина примет «Тулузу», «Гавр » Далера Кузяева встретится на выезде с «Ниццей».

В воскресенье «Марсель » проведет гостевой матч с «Сент-Этьеном».

Чемпионат Франции

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1