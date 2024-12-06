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Кубок мира. Спринт. Вирер стартует 35-й, Жанмонно – 38-й, Брезаз-Буше – 44-й, Тандревольд – 48-й, Эльвира Оберг – 52-й, Симон – 58-й

Вирер, Жанмонно и Эльвира Оберг пробегут спринт на Кубке мира по биатлону.

Гонка пройдет 7 декабря.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Спринт

Начало – 19:10 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Старт-лист

4. Марен Киркеэйде (Норвегия)

11. Осеан Мишлон (Франция)

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

14. Элла Халварссон (Швеция)

24. Маркета Давидова (Чехия)

30. Софи Шово (Франция)

35. Доротея Вирер (Италия)

38. Лу Жанмонно (Франция)

40. Анна Магнуссон (Швеция)

44. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

46. Ханна Оберг (Швеция)

48. Ингрид Тандревольд (Норвегия)

50. Юни Арнеклейв (Норвегия)

52. Эльвира Оберг (Швеция)

54. Франциска Пройс (Германия)

56. Каролине Кноттен (Норвегия)

58. Жюлия Симон (Франция)

60. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoКаролине Кноттен
logoАнна Магнуссон
logoМаркета Давидова
logoКонтиолахти
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЛиза Тереза Хаузер
logoДоротея Вирер
logoЛена Хекки-Гросс
Осеан Мишлон
logoсборная Швеции жен
logoХанна Оберг
logoсборная Норвегии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoсборная Австрии жен
logoсборная Франции жен
Лу Жанмонно
logoЖюлия Симон
logoсборная Чехии жен
logoЭльвира Оберг
результаты
logoсборная Италии жен
Марен Киркеэйде
Юни Арнеклейв
Элла Халварссон
logoКубок мира по биатлону
Софи Шово
logoФранциска Пройс
спринт (жен)
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