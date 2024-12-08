Цыплаков набрал 1+1 в матче с «Каролиной», став 3-й звездой. У него 5+11 в 28 играх
Максим Цыплаков набрал 2 (1+1) очка в матче с «Каролиной» (4:3).
Форвард «Айлендерс» признан третьей звездой этой игры.
Всего в 28 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 16 (5+11) баллов.
Сегодня за 16:21 (2:09 – в большинстве) у Цыплакова 1 бросок в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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