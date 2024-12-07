НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Бостон» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется игра между «Шарлотт » и «Кливлендом ». «Новый Орлеан » примет «Оклахому», «Бостон » встретится с «Мемфисом». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.