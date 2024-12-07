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НБА. «Шарлотт» – «Кливленд», «Бостон» встретится с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

В 21:00 по московскому времени начнется игра между «Шарлотт» и «Кливлендом».

«Новый Орлеан» примет «Оклахому», «Бостон» встретится с «Мемфисом».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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