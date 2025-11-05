Спаллетти об 1:1: «Спортинг» показывает хороший футбол, играть слишком агрессивно против них было бы рискованно. «Юве» сыграл хорошо, но слишком часто терял мяч»

Лучано Спаллетти высказался о ничьей «Ювентуса» и «Спортинга».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти подвел итоги игры со «Спортингом » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Это очень хорошая команда, они играют в атакующий и хороший футбол. Начало было трудным, но затем мы взяли игру под контроль.

Мы слишком часто теряли мяч, а когда все-таки его возвращали, то не очень хорошо им распоряжались. В целом, мы показали хорошую игру. Что придает мне уверенности, так это то, что у нас есть сильные игроки с хорошими качествами.

Играть слишком агрессивно против них было бы рискованно. Мы правильно сделали, что лишили их владения мячом, но мы часто возвращали его им. Нам нужно совершенствоваться в этом аспекте игры. Мы также несколько раз делали неудачные завершающие передачи», – сказал Спаллетти.