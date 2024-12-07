Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес»
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон неудачно провел квалификацию к Гран-при Абу-Даби.
Семикратный чемпион «Формулы-1» не пробился во второй сегмент, показав 18-е время. На последнем круге Льюису помешал столбик, сбитый пилотом «Хааса» Кевином Магнуссеном и оказавшийся под болидом «Мерседеса».
Квалификация стала для британца последней в составе «Мерседеса». В 2025 году Льюис будет гоняться за «Феррари».
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
Опубликовал: Михаил Ширяев
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