Хэмилтон стал 18-м в последней квалификации за «Мерседес»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон неудачно провел квалификацию к Гран-при Абу -Даби.

Семикратный чемпион «Формулы-1» не пробился во второй сегмент, показав 18-е время. На последнем круге Льюису помешал столбик, сбитый пилотом «Хааса » Кевином Магнуссеном и оказавшийся под болидом «Мерседеса».

Квалификация стала для британца последней в составе «Мерседеса ». В 2025 году Льюис будет гоняться за «Феррари ».

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