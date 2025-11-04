«Атлетико» – «Юнион». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Атлетико» примет «Юнион» в Лиге чемпионов.

«Атлетико » примет «Юнион » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».

В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в Okko.

