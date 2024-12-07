Кубок России. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Латыпов – 2-м, Серохвостов – 3-м, Поварницын – 4-м, Бабиков – 9-м, Логинов – 19-м

Латыпов, Серохвостов и Смольский пробегут пасьют на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25 2-й этап Ханты-Мансийск Гонка преследования Мужчины Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». Старт-лист 1. Антон Смольский (Беларусь) 2. Эдуард Латыпов 3. Даниил Серохвостов – 0,02 4. Александр Поварницын – 0,27 5. Кирилл Бажин – 0,31 6. Виктор Плицев – 0,31 7. Никита Поршнев – 0,34 8. Ильназ Мухамедзянов – 0,47 9. Антон Бабиков – 0,50 10. Даниил Усов – 0,50 11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0,52 12. Максим Цветков – 1,01 13. Евгений Сидоров – 1,01 14. Павел Ляшок – 1,02 15. Роман Еремин – 1,04... 19. Александр Логинов – 1,17... 22. Кирилл Стрельцов – 1,26... 25. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,34... 30. Александр Корнев – 1,47 Полный старт-лист – на сайте СБР.