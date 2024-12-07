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  • Кубок России. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Латыпов – 2-м, Серохвостов – 3-м, Поварницын – 4-м, Бабиков – 9-м, Логинов – 19-м
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Кубок России. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Латыпов – 2-м, Серохвостов – 3-м, Поварницын – 4-м, Бабиков – 9-м, Логинов – 19-м

Латыпов, Серохвостов и Смольский пробегут пасьют на Кубке России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Гонка преследования

Мужчины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Антон Смольский (Беларусь)

2. Эдуард Латыпов 

3. Даниил Серохвостов – 0,02

4. Александр Поварницын – 0,27

5. Кирилл Бажин – 0,31

6. Виктор Плицев – 0,31

7. Никита Поршнев – 0,34

8. Ильназ Мухамедзянов – 0,47

9. Антон Бабиков – 0,50

10. Даниил Усов – 0,50

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0,52

12. Максим Цветков – 1,01

13. Евгений Сидоров – 1,01

14. Павел Ляшок – 1,02

15. Роман Еремин – 1,04...

19. Александр Логинов – 1,17...

22. Кирилл Стрельцов – 1,26...

25. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,34...

30. Александр Корнев – 1,47

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Кирилл Бажин
logoАнтон Бабиков
logoНикита Лобастов
logoсборная России
результаты
logoКирилл Стрельцов
Евгений Сидоров
logoДмитрий Лазовский
Антон Смольский
Александр Корнев
logoМаксим Цветков
logoАлександр Логинов
Виктор Плицев
Роман Еремин
logoКубок России
гонка преследования
logoДаниил Серохвостов
Ильназ Мухамедзянов
Даниил Усов
logoНикита Поршнев
logoАлександр Поварницын
сборная Беларуси
logoЭдуард Латыпов
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