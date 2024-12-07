Кубок России. Гонка преследования. Смольский стартует первым, Латыпов – 2-м, Серохвостов – 3-м, Поварницын – 4-м, Бабиков – 9-м, Логинов – 19-м
Латыпов, Серохвостов и Смольский пробегут пасьют на Кубке России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Гонка преследования
Мужчины
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Антон Смольский (Беларусь)
3. Даниил Серохвостов – 0,02
4. Александр Поварницын – 0,27
5. Кирилл Бажин – 0,31
6. Виктор Плицев – 0,31
7. Никита Поршнев – 0,34
8. Ильназ Мухамедзянов – 0,47
9. Антон Бабиков – 0,50
10. Даниил Усов – 0,50
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 0,52
12. Максим Цветков – 1,01
13. Евгений Сидоров – 1,01
14. Павел Ляшок – 1,02
15. Роман Еремин – 1,04...
19. Александр Логинов – 1,17...
22. Кирилл Стрельцов – 1,26...
25. Никита Лобастов (Беларусь) – 1,34...
30. Александр Корнев – 1,47
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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