Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» перенесли из-за шторма Дарраг

Матч «Эвертона» и «Ливерпуля» перенесли из-за шторма.

«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении «Эвертона ».

Городской совет Ливерпуля подтвердил , что матч был отложен из-за шторма Дарраг.

В пятницу метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за шторма уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.