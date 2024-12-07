Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» перенесли из-за шторма Дарраг
Матч «Эвертона» и «Ливерпуля» перенесли из-за шторма.
«Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий», – говорится в сообщении «Эвертона».
Городской совет Ливерпуля подтвердил, что матч был отложен из-за шторма Дарраг.
В пятницу метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за шторма уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер «Эвертона»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости